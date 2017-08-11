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Simav'da 'görsel cimnastik' eğitimi

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:15
Simav'da 'görsel cimnastik' eğitimi
Simav'da 'görsel cimnastik' eğitimi
- Simav'da cimnastik-güreş salonunun akıllı tahta montajı tamamlanarak, ilk görsel teorik sportif eğitimlere başlandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, cimnastik- güreş salonuna akıllı tahta takılarak ilk defa görsel cimnastik eğitimlerine başlandı. Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, cimnastik ve güreş alanında ilk görsel sportif eğitimlerin, antrenör Yıldıray Kaya tarafından yapıldığını belirtti. Sapmaz, " Başarı, hayallerle başlar. Geleceğimiz olan gençliğimiz, sporu bilimsel ve profesyonel anlamda uygulama imkanına kavuştu. Sporu seven tüm gençlerimize hayırlı olsun " dedi. (MEİ-EFE)

11.08.2017 10:17:20 TSI
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