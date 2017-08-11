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Göz tansiyonu problemine dikkat

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:19
Göz tansiyonu problemine dikkat
Göz tansiyonu problemine dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, halk arasında göz tansiyonu yada karasu olarak adlandırılan glokom hastalığına dikkat çekerek, "Göz içi basıncının artarak görme sinirine basısı sonucu görme bozuklukları oluşturan bir durumdur" dedi.
Görme sinirine bası nedeniyle görme netliğinin erken dönemlerde çok etkilenmese bile görme alanında ciddi kayıplar daralmalar meydana gelebileceğini kaydeden Op. Dr. Şeyda Atabay, "Oluşan kayıplar geri dönüşümsüzdür. Ve hastalık son evrelere kadar bile görme netliğini etkilemeden ilerleyebildiğinden dolayı sinsi bir hastalıktır. Ani olarak çok yüksek değerlere çıkmadığı sürece ki çoğu hastada yavaş ilerleyicidir hasta tarafından fark edilmez. Gözde hiçbir ağrı ve belirti oluşturmaz" diye konuştu.
Normal göz muayenesine gidildiği durumlarda gözlük muayenesi sırasında anlaşılmayacağını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, "Yoğun poliklinik hizmetlerinin yapıldığı hastanelerde her hastaya tek tek göz tansiyonu ve göz arkası fundus muayenesi yapılması çok zordur. Ve böyle yoğun hasta varlığı durumlarında çok kolay bir şekilde atlanılabilir. Bu nedenle hastalarımızın hiçbir sorunları olmasa bile göz tansiyonu tarama amacıyla göz muayenesi olmalarını özellikle önermekteyiz. Ailesinde göz tansiyonu olan bireylerde risk artmaktadır. Bu hastalarımız daha sık olarak kontrollerini yaptırmalıdırlar" şeklinde konuştu.
Göz tansiyonu hastalığı için belli bir yaş sınırı yoktur
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, göz tansiyonu hastalığı için belli bir yaş sınırının olmadığını kaydederek, şöyle konuştu:
"Doğuştan olabildiği gibi erken çocukluk dönemlerinde de karşılaşılmaktadır. Ancak daha sıklıkla 40 yaş üzerinde görülmektedir. Bu nedenle 40 yaş üzerinde her insanın ailede bir göz tansiyonu öyküsü olmasa bile en kötü ihtimalle yılda bir kere göz tansiyonu açısından tarama muayenesi olmasında fayda vardır. Göz tansiyonu aynı kol tansiyonunda olduğu gibi saatler içinde farklılıklar gösterebilmektedir. Hatta bazı hastalarımızda göz tansiyon ölçümleri normal çıksa bile mevcut tansiyon görme sinirine zarar verebilecek durumda olabilmektedir. Normotansif glokom olarak adlandırılan bu durumlara özellikle dikkat edilmelidir. Göz tansiyonu hastalarımızın tesbitinde ve takibinde çeşitli testlerden faydalanmaktayız. Görme alanı, retina sinir lifi analizi ve OCT gibi testler bize glokom hastalığın ne derecede olduğunu anlamamızda çok fayda sağlamaktadır. Göz tansiyonu sinsi bir hastalıktır. Özellikle bakılmaz ise kolayca gözden kaçabilmektedir. Geç tanı konulduğunda geri dönüşü olmayan körlüklerin başlarında gelmektedir. Dünyadaki körlük nedenlerinin içinde ikinci sırada gelmektedir. Önlenebilir körlük nedeni olan glokom hastalığının erken tanı ve tedavisi ile görme uzun dönmeler boyunca korunabilmektedir."
(ERZ-AA-Y)

11.08.2017 10:22:05 TSI
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