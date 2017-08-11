Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00-13,46 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 13,46 TL; Dana, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5.944,90 TL en çok 7.666,50 TL ve İnek Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 23,00 TL en çok 23,50 TL.
(MB-E)
11.08.2017 10:22:06 TSI
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