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Tütüncü şantiyeleri denetledi



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ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki yatırım şantiyelerini denetledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede devam eden hizmet yatırımlarını denetledi. Yapılan tüm yatırımların planlanmasından projelendirilmesine, yapım sürecinden hizmete başlama zamanına kadar denetleyen Başkan Tütüncü, teknik ekip ile birlikte şantiye inceleme gezileri de düzenliyor. İnşaatlarda görülen kusurlara anında müdahale eden Tütüncü, bu sayede inşaatı teslim edilmiş yatırımlar üzerinde tekrar tadilat yapılmasını da önlemiş oluyor. Tütüncü, Kepez Park Ormanı'ndaki çeşme, Esentepe Mahallesi'ndeki semt konağı ile Çelebi Sultan Mehmed Cami inşaatlarını inceledi.

(SÇ-SÇ-Y)



11.08.2017 10:24:58 TSI

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