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Kavurucu sıcaklarda yemeni ayakkabılara yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te etkili olan kavurucu sıcaklarda vatandaşlar, serin tutan ve ayağı terletmeyen yemeni ayakkabılarına yoğun ilgi gösteriyor.

Havaların ısınmasıyla beraber Güneydoğu genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de yemeni ayakkabılara olan talep arttı. Hakiki deri olması nedeniyle terleme, koku, mantar, egzama gibi rahatsızlıklara yol açmayan yemeni, sıcak havalarda ise ayağı terletmemesi ve serin tutması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerinde de çeşitli renk ve modelleriyle satışa sunulan yemeniler, Gaziantep'te üretilen yemeniler yurt dışına da ihraç ediliyor.

"Koku ve ter yapmaz"

Yemenilerin özelliğinin koku ve ter yapmaması olduğunun altını çizen yemeni ustası Ahmet Pektaş, sıcak havada yemenilere yoğun talep olduğunu ifade etti. Pektaş, "Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıkmasıyla beraber yemeni ayakkabılara yoğun talep var. Çünkü yemeniler koku ve ter yapmaz. Ham deriden yapılıyor. Aşırı sıcaklar ile beraber bizim sektörde hareketlenme başladı. Yemeni ayakkabılar ayağa göre şeklini alır. Bir diğer özelliği ise çok hafif olmasıdır" dedi.

"Sahtelerine dikkat"

Sektördeki hareketlenmeyle sahte yemenilerin de türediğine dikkat çeken Pektaş, "Aşırı sıcaklar bizim işimizi çok hareketlendirdi. Dolayısıyla başka sektörden bu sektöre kayma oluyor. Bunlar tabi tam olarak yemeniyi yapamıyor. Kullandıkları malzemeler sahte olduğu için sağlığımızı etkiliyor. Vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Her yerden yemeni almasınlar. Bu işi yıllardır yapan ustalardan alsınlar" diye konuştu.

Yemeni ayakkabı almaya gelen vatandaşlar ise havanın çok sıcak olduğunu yemeni ayakkabıların ayaklarda terleme ve koku yapmadığını söyledi.

(LO-SD-Y)



11.08.2017 10:26:36 TSI

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