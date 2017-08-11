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Manisa ormanlarında biyolojik mücadele

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:26
Manisa ormanlarında biyolojik mücadele
Manisa ormanlarında biyolojik mücadele
- Çam ağaçlarına zarar veren böceklere karşı termatör böcekler iş başında

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından ormanlarda çam ağaçlarına zarar veren böceklere karşı biyolojik mücadele başlatıldı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından çam ağaçlarını yiyerek zarar veren çam kese böceğine karşı mücadele başlatıldı. Popülasyonu artan çam kese böceklerine karşı 10 adet tel kafes içerisinde 2 bin adet terminatör böcek olarak adlandırılan calosoma sycophanta doğaya bırakıldı. Doğaya bırakılan terminatör böcekler çam kesesi adlı tırtılları yiyerek hem popülasyonu dengeleyecek hem de çam ağaçlarının yenmesinden dolayı oluşabilecek zararların önüne geçilecek. Öte yandan ormanlardaki kuş türlerinin korunması amacıyla da 250 adet kuş yuvası da ormanlara asıldı. Konu hakkında bilgi veren Selendi Orman İşletme Şefi Tolga Kıycı, "Biz orman işletme şefliği olarak böceğin yoğun olduğu yerlerde yıl içerisinde bu sene ocak-şubat aylarında ormanlarımıza 10 adet Tel kafesler yerleştirdik. Mart-mayıs ayları arasında keselerde bulunan tırtıllara ulaşıp onları yiyen laboratuvarda ürettiğimiz 2 bin adet terminatör böceklerimizi bu alanlara doğaya saldık. Yanı sıra şubat-mayıs ayları arasında yüzlerce adet tırtıllarla dolu kese toplayıp temizleme yaptık. Ayrıca bulunduğumuz ağustos ayı içerisinde Delta tipi feromon tuzakları ile biyolojik mücadelemize devam ediyoruz. Sene sonuna doğru da ormanlarımıza 250'ye yakın kuş yuvası asarak mücadelemizi tamamlayacağız. Tamamen pozitif yönde ormancılık çalışmalarının destekçisi olmaya ve kimyasaldan uzak durarak biyolojik mücadelemizle doğaya uygun ormancılığımızı yapmaya Selendi Orman İşletme Şefliği olarak devam ediyoruz etmeye de devam ediyoruz ormanlarımız bizim geleceğimiz" dedi.
(AÇ-AY-Y)

11.08.2017 10:28:40 TSI
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