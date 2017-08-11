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Üniversiteyi kazanan öğrencilerin barınma arayışları başladı

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:27
Üniversiteyi kazanan öğrencilerin barınma arayışları başladı
Üniversiteyi kazanan öğrencilerin barınma arayışları başladı
- Eskişehir Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Gazi Çelik;
- "Eskişehir'deki ev fiyatları öğrenciler için büyük şans"

(Fotoğraflı)

Murathan Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte Eskişehir'deki üniversiteleri kazanan öğrenciler; ev, apart ve yurt arayışlarına başladı. Eskişehir'deki bu konutlar, batıdaki diğer şehirlere oranla çok daha uygun fiyata kiralanıyor.
LYS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası, üniversiteyi kazanan öğrenciler için en düşündürücü konulardan biri olan barınma ile ilgili araştırmalar da başladı. Gidecekleri şehri tanımayan öğrenciler, genellikle bu konuda bilgi sahibi olan bir kişiden görüş alarak en doğru kararı vermeye çalışıyorlar.
Eskişehir'deki ev fiyatlarının öğrenciler için büyük bir şans olduğunu belirten Eskişehir Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Gazi Çelik, şehre yeni gelecek olan öğrencilerin fiyatlar konusunda sıkıntı yaşamayacağını söyledi. Eskişehir'in 2 üniversiteye sahip olduğunu hatırlatan Çelik, "Bu üniversitelerimizde yaklaşık 170-180 bin öğrencimiz mevcut. Eskişehir, Türkiye'nin önemli bir üniversite kentidir. Eskişehir halkı öğrencileri yadırgamayan bir halktır. Bunları belki 20 sene önce söyleyemeyebilirdik, ancak artık şehir ve öğrenciler iç içe yaşıyorlar. Eskişehir'de kiralık ev verilirken, öğrenci düzgün bir karaktere sahipse sözleşme bile yapılmadan ev verilebiliyor. Bunu diğer şehirlerde görmek pek mümkün değil. Eskişehir bunları aşmış durumda. Giyim olsun, eğlence olsun, yeme-içme olsun hepsi öğrenciler üzerine kurulmuş bir şehir burası. İstanbul'da bugün bin 500 liradan aşağı ev bulamazsanız ancak Eskişehir'de 1+1 apart dediğimiz evlerimiz var. Sütlüce tarafından bunların fiyatı 350 lira ile 450 lira arasında değişiyor. Bağlar tarafına baktığımızda ise bu fiyatlar 450 lira ile 650 lira arasında seyrediyor. Bu fiyatları batıdaki diğer şehirlerde bulmanız neredeyse imkansız" şeklinde konuştu.
Öte yandan Eskişehir'i kazanan öğrencileri de tebrik eden Başkan Çelik, konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Eskişehir'i kazanan tüm öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum. Çok güzel bir şehre geliyorlar. Öğrencileri merkez alan bu şehirde istedikleri her şeyi bulacaklardır. Kendilerine başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum."
(MUR-MET-Y)

11.08.2017 10:29:42 TSI
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