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Vali Kamçı Kaymakamlarla toplantı yaptı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kaymakamlar Toplantısı Kayseri Valisi Süleyman Kamçı Başkanlığında gerçekleştirildi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Kamçı, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, birim amirleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilileri katıldı.

2017-2018 eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldığını hatırlatan Vali Kamçı, il merkezinde ve ilçelerde alınacak tedbirler için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Vali Kamçı, öğrencilerin taşıma güvenliği kapsamında okul servis araçlarının teknik ve yeterlilik yönünden denetimi ve sürdürülebilirliği konusunda gerekli tedbirlerin alınacağını ifade ederek, öğrencilerin can güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Yaylalarda ve meralarda kaçak yapılaşma konusunda hassas davranılması ifade eden Vali Kamçı, kaçak yapılaşma ile ilgili bir ihbar alındığında gerekli yerlere başvurularak bu yapılaşmanın önlenmesi talimatını verdi.

Toplantı, gündeminde yer alan diğer konuların görüşülmesi ve karşılıklı görüş alış verişi ile sona erdi.

(SK)



11.08.2017 10:30:42 TSI

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