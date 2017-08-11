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19 Mayıs'ın nefes kaynağı Nebiyan

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:29
19 Mayıs'ın nefes kaynağı Nebiyan
19 Mayıs'ın nefes kaynağı Nebiyan

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Bafra'daki programlarının ardından 19 Mayıs ilçesinin nefes kaynağı Nebiyan'a çıkarak Doğa ve İzcilik Kampını inceledi.
Samsun Büyükşehir Belediyesinin özellikle son yıllarda yaptığı yatırım ve çalışmalarla birlikte turizm altyapısı konusunda ciddi adımlar atıldığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun'da turizmi canlandırmak için her şeyi yapıyoruz. Turizm yatırımlarının takibi için kurulan Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) bu konuda önemli işler yapıyor. Biz göreve geldiğimiz 3 yılda 40 yıldır yapılamayan işleri yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Nebiyan ve çevresinde yer alan köylerde yaşayan vatandaşlarımız böyle bir beton yolu hayal bile edemiyordu. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bunu gerçekleştirdik. Bazı bölümlerde çalışmalarımız devam ediyor. O çalışmalarda bitince rahat ve konforlu şekilde buraya gelecek olan misafirlerimiz Nebiyan Yaylası'nın havasını soluyacak ve farkı görecek" diye konuştu.
Samsun Valisi Osman Kaymak ise Büyükşehir Belediyesinin beton çalışmalarını beğendiğini ifade ederek beton yolun kalitesini ve uzun ömürlülüğünü her yerde örnek göstereceğini söyledi.
(SAM-SLH-Y)

11.08.2017 10:30:44 TSI
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