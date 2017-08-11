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Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları Adilcevaz'da



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ile Bakanlık bürokratları, Bitlis'in Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, beraberindeki Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Orta Öğretim Genel Müdürü Ercan Türk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Dr. Semih Aktekin, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle geldiği ilçede Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş tarafından karşılandı. Yusuf Tekin, Adilcevaz'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu yıl Bitlis ilimizde düzenlenen 'İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı' kapsamında Adilcevaz'ın yanı sıra bölgeyi yakından görmekten dolayı çok mutlu olduk. Adilcevaz ilçemizi çok güzel bulduk. Bizleri bu güzel yerlerde ağırladıkları için Sayın Kaymakamımıza ve belediye başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah Adilcevaz'a yeniden gelme fırsatımız olur. Burada bizleri çok güzel ağırladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, Bakanlık bürokrat ve müdürlerini ilçede ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Adilcevaz ilçemiz tarihi ve doğasıyla bölgemizin en güzel yerlerinden biridir. İlçemizin Van Gölü'ne yaklaşık olarak 30 kilometre civarında bir sahili var. Bu kapsamda Van Gölü havzasının en güzel ve temiz sahilleri ilçemizde bulunmaktadır. İlçemizin tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomisi vardır. Son zamanlarda ilçemizde turizm alanında da ilerlemeler kaydedilmektedir. Bölgemizin birçok yerinden insanlar tatillerini yapmak için ilçemize gelmektedir. Adilcevaz insanı; vatanını, milletini, bayrağını ve maneviyatını seven bir millettir. İlçemizde Osmanlı ve Selçuklunun eserlerini bulmak mümkündür. Adilcevaz, Anadolu'nun Türklere ilk kapısının açılan yerlerinden biridir. 1071 Malazgirt Savaşında, Alparslan o zamanki Adilcevaz halkının yardım ve desteklerini de alarak Malazgirt Savaşını kazanmıştır. İlçemizde bulunan Sütey Yaylası, Malazgirt Meydan Muharebesinin yapıldığı yerlerden biridir. Memleketimizin güzel yerlerinden gelen Milli Eğitim Müsteşarımız Yusuf Bey'in yanı genel müdürlerimizi ve il müdürlerimizi ilçemizde ağırlamaktan son derece mutluluk duyduk. Değerli müsteşarımız ve müdürlerimiz ilçemizin güzelliklerini yakından görme imkânı buldular. İlçemize geldikleri için hakikaten çok memnun olduk. Buraya kadar geldikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda Belediye Başkanı Necati Gürsoy tarafından Müsteşar Yusuf Tekin'e el yapımı Adilcevaz bastonu hediye edildi. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise, Müsteşar Tekin'e tablo hediye etti.

(MSA-Y)



11.08.2017 10:31:35 TSI

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