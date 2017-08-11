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Getir pili, al saati



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak başlatılan atıkların toplanarak ekonomiye kazandırılması çalışmasının gün geçtikçe büyüdüğünü ve dalga dalga tüm ilçeye yayıldığını bildirdi.

Atık pillerin toplanılması ile ilgili olarak yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, atık pil toplama kampanyası sonrasında pil toplayanların bundan böyle zamanı dahi öğreneceklerini çünkü 'Getir Pili Al Saati' isimli kampanya ile özel tasarımlı saat hediye edileceğini söyledi.

Geri dönüşüm artık kentli olanın vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, pil toplama kampanyası ile şu açıklamalara bulundu:

"Nikel ve kurşun bileşimleri ile üretilen enerji aküleri son derece zararlıdır. Bu neden ile pil olarak bilinen bu atıkların mutlaka geri dönüşüm ile toplanılması ve çevreye verecek zararların önlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile hem çevre korumacılığı gerçekleştirilmiş hem de ekonomiye katkı sağlanmış olmaktadır. Çünkü toplanan bu pil atıkları yeniden değerlendirilmek ve ham madde olarak kullanılmak üzere pil fabrikalarına gönderilmektedir. Bu kampanyamız ile 50 pil veya 1 akü getirene bir adet elektronik ve özel tasarımlı kol saati verilecektir. 50 pil biriktiren kim olursa olsun belediyemizin temizlik işleri müdürlüğüne başvuruda bulunduğun da anında kol saati alacaktır."

(SK)



11.08.2017 10:34:37 TSI

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