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Manavgatlı çocuklar yüzme öğreniyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta ücretsiz yüzme kursu açtı.

Manavgatlı çocuklar yüzme öğrenmek için Büyükşehir Belediyesi'nin portatif yüzme havuzunda buluşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın bünyesinde Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşen havuz kursları 6-14 yaş arası çocuklara hizmet veriyor. Çocuklar 30 gün sürecek eğitimde haftanın 6 günü 10.00 ile 17.30 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor. Yüzme kurslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, "Yüzme havuzu, tamamen profesyonel havuz bakım sistemleri ve profesyonel hocaların nezaretinde çocuklarımıza hitap eden bir yer. Bu proje şu anda birçok yerde uygulanıyor" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



11.08.2017 10:50:10 TSI

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