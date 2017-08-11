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Kaymakam Turan, bronz madalyalı sporcuyu kabul etti

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:48
Kaymakam Turan, bronz madalyalı sporcuyu kabul etti
Kaymakam Turan, bronz madalyalı sporcuyu kabul etti

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu Kaymakamı Şenol Turan, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ercan Gör'ü makamında kabul etti.
Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi 70 kiloda temsil eden Gör, kamp için bulunduğu Oltu'dan ayrılmadan önce Kaymakam Turan'ı makamında ziyaret etti.
Turan, yaptığı açıklamada, şampiyon sporcularla bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu belirterek, "Böyle başarıların gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Genç kardeşimize başarılarının devamını temenni ediyorum. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası müsabakalarında da benzeri başarıları kendisinden bekliyorum." dedi.
Gör ise, spora ve sporcuya verdiği destek dolayısıyla Turan'a teşekkür etti.
Turan, elde ettiği başarı dolayısıyla genç sporcuya altın hediye etti.
Gör'e ziyaretinde, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş ve güreş antrenörü Muhsin Gürsoy eşlik etti.
(DMA-Y)

11.08.2017 10:50:39 TSI
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