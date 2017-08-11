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Viranşehir heyeti Karaman'a geldi



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KARAMAN (İHA) - Şanlıurfa Viranşehir ilçesi ve Karaman'ın kardeş şehir ilan edilmesi sonrasında Karaman Belediyesi ve Viranşehir Belediyesi arasında başlayan temaslar devam ediyor. Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit ve beraberindeki heyet Karaman'a geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Viranşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, beraberindeki belediye başkan yardımcıları ve daire müdürlerinden oluşan bir heyetle Karaman'a geldi. Heyet ilk olarak Karaman Belediyesi'ne gelerek Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çalışkan, "Kardeş şehrimiz Viranşehir'de yaşayan vatandaşlarımız hain terör örgütü PKK nedeni ile yıllar boyu hak ettikleri hizmeti maalesef alamamışlardır. Devletimizin son yıllarda kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadele operasyonları sayesinde o bölgedeki yaşam hızla normalleşmeye başlamıştır. İçişleri Bakanlığımız tarafından bizde Viranşehir Belediyesinin gerçekleştireceği yatırım ve hizmetlere destek olmamız amacıyla koordinatör olarak görevlendirildik. Bu kapsamda Viranşehir'e gittik çeşitli temas ve incelemelerde bulunduk. Oradaki temaslarımızdan sonra kayyum olarak görevlendirilen Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit beyi ve ekibini şehrimize davet etmiştik. Sağ olsunlar kendileri davetimize icabet ettiler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Viranşehir'in hak ettiği hizmeti alabilmesi için tüm imkanlarımızla yardımcı olacağız" dedi.

Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit ise yaptığı konuşmada, "Belediyeciliğin her alanında bizlere sağladıkları katkılardan dolayı Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde Viranşehir'de önemli yatırım ve hizmetleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Ziyaret sonrasında Viranşehir heyeti Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Viranşehir Belediyesi'nden gelen heyete Karaman Belediyesi tarafından yürütülen çalışma alanlarını gezdirdi. Başkan Çalışkan heyete Türk Dünyası Kültür Parkı, Seyir Terasları, Alparslan Türkeş Bulvarı, Alt ve Üst Geçitler, Köprüler, Piri Reis Vadisi, TOKİ Konutları, Fuar ve Kongre Merkezi, Semt Spor Sahaları başta olmak üzere Karaman'ın çehresini değiştiren projeleri yerinde anlattı. Başkan Çalışkan gezi esnasında yaptığı açıklamada; " Hükümetimizin ve merkezi idaresin de destekleri ile Karaman'da yapılamaz denilen bir çok projeyi azim ve kararlılıkla hayata geçirdik. Ekonomik, sosyal ve yapısal anlamda çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaman'a gelmelerinden dolayı son derece memnun kaldıklarını ifade eden Viranşehir Kaymakam'ı Ömer Çimşit ise, "Karaman'daki çalışmaları görünce gerçekten çok heyecanlandık. Bu ölçekte bir şehirde böylesine büyük projelerin gerçekleştiğini görmek gurur verici bir durum. Burada yaptığımız incelemeler ve gözlemler Viranşehir adına oldukça verimli oldu. İnşallah bizlerde Viranşehir'de böyle güzel hizmetleri halkımızla buluşturacağız" şeklinde konuştu.

(MD-AH-Y)



11.08.2017 10:57:57 TSI

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