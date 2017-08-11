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Avni Tolunay ve Narenciye Caddesi 15 gün trafiğe kapatılacak

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:59
Avni Tolunay ve Narenciye Caddesi 15 gün trafiğe kapatılacak

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASAT) yağmur suyu çalışmaları nedeniyle Meydankavağı Mahallesi-Avni Tolunay Caddesi ile Narenciye Caddesi-Demircikara Mahallesi 1433 sokak kesişimi iki etap halinde 15 Ağustos Salı günü 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Bu süreçte trafik, alternatif yollardan sağlanacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yağmursuyu inşaatı çalışmaları kapsamında 12 Temmuz 2017 tarihli UKOME kararına göre, Meydankavağı Mahallesi, Avni Tolunay Caddesi'nin kuzey aksında ve Narenciye Caddesi ile Demircikara Mahallesi 1433 Sokak kesişiminde kazı çalışmalarına başlanacağı duyuruldu. Yapılacak kazı çalışmaları nedeni ile söz konusu caddeler, 15 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında 2 etap halinde trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Birinci etap 15-20 Ağustos
Yapılan açıklamada yağmur suyu çalışmalarının birinci etap kısmında Avni Tolunay Caddesi'nin kuzey aksında 15 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapılacağı duyuruldu. Birinci etap altyapı çalışmaları süresince Sinanoğlu Caddesi istikametinden gelip Burhanettin Onat Caddesi istikametine gitmek isteyen vatandaşların, 12. Cadde -1561 Sokak - Değirmenönü Caddesi güzergahını kullanarak ulaşım sağlayabilecekleri açıklandı.

İkinci etap 20-30 Ağustos
İkinci etap çalışmalarında ise Narenciye Caddesi ile Demircikara Mahallesi 1433 Sokak kesişiminde 20 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapılacağı ve bu nedenle trafiğe kapatılacağı belirtildi. İkinci etap altyapı çalışmaları süresince Burhanettin Onat Caddesi istikametinden gelip Avni Tolunay Caddesi istikametine gitmek isteyen vatandaşların; Narenciye Caddesi güney şeridinden Avni Tolunay Caddesi kuzey şeridine geçerek ulaşım sağlayabilecekleri bildirildi.
(SÇ-SÇ-Y)

11.08.2017 11:01:15 TSI
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