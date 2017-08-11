Söke CHP'de ilçe kongresi takvimi belirlendi
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Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Teşkilatında kongre takvimi belirlendi. İlçe kongresi öncesinde gerçekleştirilecek delege seçimlerinin tarihleri açıklandı.
Yapılacak delege seçimlerinde köylerden 75, Beldelerden 59, Merkezden 223 olmak üzere toplam 357 Delege seçimle belirlenmiş olacak. 18 doğal delege ile birlikte gerçekleşecek ilçe kongresinde toplam 375 delege yeni ilçe yönetimini belirleyecek.
Delege seçimleri 16 Eylül Cumartesi günü Ağaçlı, Yamaç, Argavlı, Sazlı, Savuca Yenidoğan, Akçakonak, Gölbent, Güllübahçe, Yuvaca, Atburgazı, Tuzburgazı ve Doğanbey mahallelilerinde yapılacak. 17 Eylül Pazar günü Karaatlı, Çalışlı, Avcılar, Aslanyaylası, Bayırdamı, Sofular, Demirçay, Kaygıllı, Çavdar, Burunköy, Yeniköy, Bağarası, Akçakaya, Pamukçular, Kisir, Güneyyaka, Güzeltepe, Sayrakçı, Nalbantlar, Özbaşı, Çalıköy, Karacahayıt, Yeşilköy, Köprüalan, Karakaya, Avşar, Serçin, Sarıkemer mahallelerinde delege seçimleri gerçekleşecek. Söke Merkezde delege seçimleri ise 23 Eylül Cumartesi günü 08.00-17.00 saatleri arasında parti merkezinde yapılacak.
(LT-MB-Y)
11.08.2017 11:01:42 TSI
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