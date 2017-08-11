ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Söke CHP'de ilçe kongresi takvimi belirlendi

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:59
Söke CHP'de ilçe kongresi takvimi belirlendi
Söke CHP'de ilçe kongresi takvimi belirlendi

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Teşkilatında kongre takvimi belirlendi. İlçe kongresi öncesinde gerçekleştirilecek delege seçimlerinin tarihleri açıklandı.
Yapılacak delege seçimlerinde köylerden 75, Beldelerden 59, Merkezden 223 olmak üzere toplam 357 Delege seçimle belirlenmiş olacak. 18 doğal delege ile birlikte gerçekleşecek ilçe kongresinde toplam 375 delege yeni ilçe yönetimini belirleyecek.
Delege seçimleri 16 Eylül Cumartesi günü Ağaçlı, Yamaç, Argavlı, Sazlı, Savuca Yenidoğan, Akçakonak, Gölbent, Güllübahçe, Yuvaca, Atburgazı, Tuzburgazı ve Doğanbey mahallelilerinde yapılacak. 17 Eylül Pazar günü Karaatlı, Çalışlı, Avcılar, Aslanyaylası, Bayırdamı, Sofular, Demirçay, Kaygıllı, Çavdar, Burunköy, Yeniköy, Bağarası, Akçakaya, Pamukçular, Kisir, Güneyyaka, Güzeltepe, Sayrakçı, Nalbantlar, Özbaşı, Çalıköy, Karacahayıt, Yeşilköy, Köprüalan, Karakaya, Avşar, Serçin, Sarıkemer mahallelerinde delege seçimleri gerçekleşecek. Söke Merkezde delege seçimleri ise 23 Eylül Cumartesi günü 08.00-17.00 saatleri arasında parti merkezinde yapılacak.
(LT-MB-Y)

11.08.2017 11:01:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Şendur; &quot;Diz ve omuz ağrılarının PRP ile tedavisi ehil ellerde yapılmalı&quot;
YEREL

PROF. DR. ŞENDUR; "DİZ VE OMUZ AĞRILARININ PRP İLE TEDAVİSİ EHİL ELLERDE YAPILMALI"
Kuşadası Körfezi'nde 56 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 56 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Efeler Belediyesi, Orta Kayacık halkının isteğini yerine getirdi
YEREL

EFELER BELEDİYESİ, ORTA KAYACIK HALKININ İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ
Söke İŞKUR Müdürü Altun'dan Didim Ticaret Odasına veda ziyareti
YEREL

SÖKE İŞKUR MÜDÜRÜ ALTUN'DAN DİDİM TİCARET ODASINA VEDA ZİYARETİ
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Nazilli Ticaret Odası üyeleri TDK yetkilileriyle buluştu
YEREL

NAZİLLİ TİCARET ODASI ÜYELERİ TDK YETKİLİLERİYLE BULUŞTU
Başkan Alıcık'tan ulaşım desteği
YEREL

BAŞKAN ALICIK'TAN ULAŞIM DESTEĞİ
Tanısı kolaylaştı ama her yıl binlerce kişi ölüyor
YEREL

TANISI KOLAYLAŞTI AMA HER YIL BİNLERCE KİŞİ ÖLÜYOR
Aydın'da fırtınanın izleri henüz silinemedi
YEREL

AYDIN'DA FIRTINANIN İZLERİ HENÜZ SİLİNEMEDİ
Ölümden döndü, başkalarının hayatı için seferber oldu
YEREL

ÖLÜMDEN DÖNDÜ, BAŞKALARININ HAYATI İÇİN SEFERBER OLDU
Motosiklete çarpmamak için hayatından oluyordu
YEREL

MOTOSİKLETE ÇARPMAMAK İÇİN HAYATINDAN OLUYORDU
Motosiklete çarpmamak için hayatından oluyordu
YEREL

MOTOSİKLETE ÇARPMAMAK İÇİN HAYATINDAN OLUYORDU
Didim tanıtım atağını İDO'da sürdürüyor
YEREL

DİDİM TANITIM ATAĞINI İDO'DA SÜRDÜRÜYOR
Sezonun ilk kuru inciri kilosu 200 TL'den alındı
YEREL

SEZONUN İLK KURU İNCİRİ KİLOSU 200 TL'DEN ALINDI
Bahçeşehir Koleji'nde başarı geleneksel hale geldi
YEREL

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NDE BAŞARI GELENEKSEL HALE GELDİ
Söke İşletme Fakültesi'nin yeni bölümleri yoğun ilgi gördü
YEREL

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ'NİN YENİ BÖLÜMLERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Karahayıt Mahallesi Düğün Salonu yenilendi
YEREL

KARAHAYIT MAHALLESİ DÜĞÜN SALONU YENİLENDİ
Kurban Bayramı Öncesi Söke'de Hayvan Pazarı Temizlendi
YEREL

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ SÖKE'DE HAYVAN PAZARI TEMİZLENDİ
Didim Ticaret Odası on-line hizmet ağını genişletti
YEREL

DİDİM TİCARET ODASI ON-LİNE HİZMET AĞINI GENİŞLETTİ
Hasan Efendi-Ramazan Paşa Kültür ve Sanat Evi'nin bakım ve onarımı yapıldı
YEREL

HASAN EFENDİ-RAMAZAN PAŞA KÜLTÜR VE SANAT EVİ'NİN BAKIM VE ONARIMI YAPILDI
Gökbel Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor
YEREL

GÖKBEL BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR
Yol İzin Belgesi olmayan Suriyelilere bilet satılması yasaklandı
YEREL

YOL İZİN BELGESİ OLMAYAN SURİYELİLERE BİLET SATILMASI YASAKLANDI
Sağlıklı yaşam aracı Didim'de
YEREL

SAĞLIKLI YAŞAM ARACI DİDİM'DE
Aydın Uluslararası Arıcılık Kongresi hazırlıklarına başladı
YEREL

AYDIN ULUSLARARASI ARICILIK KONGRESİ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI