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Büyükşehir'den asfalt ve altyapı çalışması



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Uzunoluk ve Karşıyaka Mahallelerinde 30 kilometrelik asfalt ve kanalizasyon çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Uzunoluk ve Karşıyaka Mahallelerinde asfalt ve kanalizasyon çalışmalarına başladı. Başkan Menderes Türel'in yılların biriken atyapı sorunlarının çözülmesi ve merkezdeki hizmetlerin ilçelere de kazandırılması hedefiyle çalışmalar hassasiyetle devam ediyor. 12 santimetrelik Pmt mekanik dolgu çalışması yapılan yollarda yapılacak astar çalışmasının ardından yol sathi asfalt ile kaplanacak.

(SÇ-SÇ-Y)



11.08.2017 11:05:03 TSI

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