ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çimko çimento ve betona küresel yönetici

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:03
Çimko çimento ve betona küresel yönetici
Çimko çimento ve betona küresel yönetici
- Küresel çimento sektörünün önde gelen profesyonellerinden George Thomas, çimko'da bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atandı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Çimento ve inşaat malzemeleri sektöründe 50 yıla yakın "uluslararası" tecrübeye sahip olan George Thomas, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak SANKO Holding şirketlerinden Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na atandı.
Mühendislikten, araştırma geliştirmeye, teknik yöneticilikten danışmanlığa kadar çok geniş bir yelpazede çalışan Thomas, küresel çimento sektörü, bölgesel ve yerel pazar dinamikleri, büyüme ve genişleme fırsatlarıyla ilgili engin bilgi ve tecrübeye sahiptir. Uzun yıllar Dünya Bankası'ın özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kuruluşu'nda (IFC) çimento ve yapı malzemelerinden sorumlu üst düzey yöneticilik görevi üstlenen Thomas, on yıldan beri sektörün önemli oyuncularının bağımsız yönetim kurulu Üyesi olarak görev almıştır.
Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan George Thomas, görevine başladı.
Çimko çimento
Adıyaman Çimento Fabrikası'nın 1995 yılında özelleştirilmesiyle sektöre giren SANKO, 2007 yılı sonunda Narlı fabrikasını da devreye alarak büyümesini devam ettirdi. Çimko Adıyaman ve Kahramanmaraş Narlı Çimento fabrikaları, Gaziantep ve Kilis Paketleme Tesisleri ve bölgedeki 17 beton santrali ile sektörde ve bölgede söz sahibi oldu. Çimko önümüzdeki dönemde "müşterisine daha da yakın olmak" anlayışıyla yoluna devam ediyor.
(LO-SD-Y)

11.08.2017 11:06:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kavurucu sıcaklarda yemeni ayakkabılara yoğun ilgi
YEREL

KAVURUCU SICAKLARDA YEMENİ AYAKKABILARA YOĞUN İLGİ
MHP'den Mardinlilere yatırım teşekkürü
YEREL

MHP'DEN MARDİNLİLERE YATIRIM TEŞEKKÜRÜ
Şahinbey belediyesi tarihe ışık tutuyor
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARİHE IŞIK TUTUYOR
Tekstilkent'in çehresi değişecek
YEREL

TEKSTİLKENT'İN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Fadıloğlu, gençlerle badminton oynadı
YEREL

FADILOĞLU, GENÇLERLE BADMİNTON OYNADI
Yetimlere itfaiye eğitimi
YEREL

YETİMLERE İTFAİYE EĞİTİMİ
GTO, Gıda ve İnşaat sektörleri için yurt dışı iş gezisi düzenliyor
YEREL

GTO, GIDA VE İNŞAAT SEKTÖRLERİ İÇİN YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DÜZENLİYOR