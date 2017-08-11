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Çimko çimento ve betona küresel yönetici

- Küresel çimento sektörünün önde gelen profesyonellerinden George Thomas, çimko'da bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atandı



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GAZİANTEP (İHA) - Çimento ve inşaat malzemeleri sektöründe 50 yıla yakın "uluslararası" tecrübeye sahip olan George Thomas, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak SANKO Holding şirketlerinden Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na atandı.

Mühendislikten, araştırma geliştirmeye, teknik yöneticilikten danışmanlığa kadar çok geniş bir yelpazede çalışan Thomas, küresel çimento sektörü, bölgesel ve yerel pazar dinamikleri, büyüme ve genişleme fırsatlarıyla ilgili engin bilgi ve tecrübeye sahiptir. Uzun yıllar Dünya Bankası'ın özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kuruluşu'nda (IFC) çimento ve yapı malzemelerinden sorumlu üst düzey yöneticilik görevi üstlenen Thomas, on yıldan beri sektörün önemli oyuncularının bağımsız yönetim kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan George Thomas, görevine başladı.

Çimko çimento

Adıyaman Çimento Fabrikası'nın 1995 yılında özelleştirilmesiyle sektöre giren SANKO, 2007 yılı sonunda Narlı fabrikasını da devreye alarak büyümesini devam ettirdi. Çimko Adıyaman ve Kahramanmaraş Narlı Çimento fabrikaları, Gaziantep ve Kilis Paketleme Tesisleri ve bölgedeki 17 beton santrali ile sektörde ve bölgede söz sahibi oldu. Çimko önümüzdeki dönemde "müşterisine daha da yakın olmak" anlayışıyla yoluna devam ediyor.

(LO-SD-Y)



11.08.2017 11:06:13 TSI

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