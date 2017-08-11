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İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alp'e veda yemeği



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kırklareli Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tayini çıkması nedeniyle Hisarcık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulbari Alp´e veda yemeği verildi.

İlçe Milli Eğitim personeli ve okul idarecilerinin katıldığı yemek sonrası konuşan Hisarcık Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci " Abdulbari beye ilçemizde görev yaptığı süre içerisinde bizlere ve ilçemize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi.

Müdür Cebeci, daha sonra Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulbari Alp´e çini duvar saati hediye etti.(MA-EFE)



11.08.2017 11:06:40 TSI

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