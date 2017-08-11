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Sokakta çalışan çocuklara para vermeyin

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:04
Sokakta çalışan çocuklara para vermeyin
Sokakta çalışan çocuklara para vermeyin
- Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, kentin en işlek kavşaklarına ve ışıklarına çocuklardan alışveriş edilmemesi için uyarı afişleri astı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, kentin en işlek kavşaklarına ve ışıklarına çocuklardan alışveriş edilmemesi için uyarı afişleri astı.
İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, yaptığı açıklamada, çocukları sokağın riskinden korumak için herkesin yapacağı birçok şey olduğunu belirterek, "Bunlardan en önemlisi ışıklarda, caddelerde dilenen, cam silen çocuklara para vermemektir. Çünkü kendini ve sürücüleri trafikte tehlikeye atarak dilenen, cam silen çocuk, zamanla sokağa bağımlı hale geliyor ve okuldan kopuyor. Buda çocuklarımızın geleceğini karartıyor. Sokakta dilenen ve çalıştırılan birçok çocuğun yetişkinleri tarafından dilendirildiği, bu nedenle çocuklara yardım yapmak istiyorsak onlara para vererek değil yardım kuruluşlarına yönlendirerek eğitime devamını sağlayarak destek olunabilir. Mobil ekiplerimiz aracılığı ile ekonomik yoksulluk tespit ettiğimiz çocukların ailelerine devletimiz destek yardımı yapmaktadır" dedi.
Çocuğun yerinin evi, okulu ve çocuk bahçeleri, oyun merkezleri olduğunu ifade eden Sarı, "Bu konuda kamuoyu duyarlılığı yaratmak amacıyla 50 pankartı şehrin işlek noktalarına astık. Binlerce el ilanları ve broşürlerle raket afişlerle, karton simitlerle kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sokakta karşılaşacakları tehlikelerden korumak, geleceğini kazanmak, eğitime yönlendirilmesi için destek olmaktır" diye konuştu.
(KRY-Y)

11.08.2017 11:07:06 TSI
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