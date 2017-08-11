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Başkan Memiş çalışmaları inceledi



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BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası( BTSO) Başkanı İbrahim Yumak ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu. İncelemelerine Cumhuriyet Caddesi'nde Valilik binası arkasındaki alanda yapımı devam eden Kapalı Otopark ve Kent Meydanı projesinden başlayan Başkan Memiş ve ticaret odası üyeleri projeyle ilgili bilgi alarak devam eden çalışmaları yerinde müşahede ettiler.

Daha sonra küp taş uygulamaları ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiği, Şair Zihni ve Şair Celali Caddeleri ile bu çalışmaların tamamlandığı ve takdir toplayan Sebahattin Savacı Caddesi'ne geçen Başkan Memiş ve beraberindeki heyet burada da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra yol ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiği bir diğer nokta olan Camii Kebir Mahallesi'nde de incelemelerde bulundular.

Yol ve kaldırım yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Memiş ve beraberindeki heyetin daha sonraki durağı Kadızade Mahallesi'nde yapımı devam eden Yöresel Ürün Pazarı ve Kapalı Otopark Projesi oldu. Buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Semerciler Caddesi'nde de otopark sorununun sona ereceğini belirten Başkan Memiş, aynı zamanda şehre bir yöresel ürün pazarının, mahalleye ise örnek bir parkın kazandırılacağını dile getirdi.

Yöresel Ürün Pazarı ve Kapalı Otopark Projesi incelemelerinin akabinde Çoruh Nehri'ni kanalizasyon sularından kurtaran Bayburt Belediyesi'ne ait atık su arıtma tesisine giden Başkan Memiş ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri tesisin işleyişi ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında tesis yetkililerinden bilgi aldılar. Atık Su Arıtma tesisinden tamamlandığında Kaleardı Mahallesi'ne canlılık getirerek çehresini değiştirecek olan Kaleardı Parkı'na geçen Başkan Mete Memiş ve beraberindeki heyet burada gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip ettiler. İçerisinde yer alacak olan sosyal donatılarıyla Bayburt'un çekim noktalarından biri olması beklenen Kaleardı Park'ta da bir dizi incelemede bulunan Başkan Memiş ve ticaret ve sanayi odası üyeleri hızla devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Belediye Başkanı Mete Memiş ve beraberindeki heyet buradan Bayburt Belediyesi'nin en büyük yatırımlarından olan ve şubat ayında üretime başlayan Güneş Enerjisi Santraline geçtiler. Belediyeye yıllık 750 bin dolar gelir sağlayacak olan 4 MGW gücündeki santral hakkında yetkililerden brifing alan heyetin incelemeler kapsamındaki bir sonraki durağı yine Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde yapımı devam eden bölgenin ilk tarım yerleşkesi oldu. Başkan Memiş ve ticaret odası üyeleri tarım ve hayvancılık adına her şeyin yer alacağı yerleşkede hummalı bir şekilde devam eden çalışmaları yerinde müşahede ettiler.

Heyetin son durağı ise şehrin 2 km dışında Çoruh Nehri kenarında yer alan Bayburt'un ilk ve tek tatil köyü olan Saklı Cennet Mini Tatil Köyü oldu. Başkan Memiş ve ticaret odası üyeleri burada da büyük şehirlerin kalabalık ve yoğun temposundan kaçmak isteyen şehir dışında yaşayan Bayburtlular ile diğer misafirlerin çokça tercih ettiği Saklı Cennet Tatil köyü hakkında sorumlulardan bilgi aldılar.

(YY-ÖB-Y)



11.08.2017 11:12:42 TSI

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