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Efeler Belediyesi, Orta Kayacık halkının isteğini yerine getirdi



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşın istek ve şikayetleri doğrultusunda çalışmalarına şekil veriyor. Orta Kayacık mahalle halkının isteği üzerine düğün salonuna ek bina yapıldı.

Orta Kayacık Mahalle halkının talebi üzerine düğün salonunun yanına çeşitli organizasyonlar için yemek pişirme ve bulaşıkhane olarak kullanılmak üzere ek bina inşa edildi. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Ekibi tarafından oluşturulan ek bina sayesinde yemekler daha hijyenik ortamlarda hazırlanacak.

Vatandaşlardan gelen talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getirerek ilçedeki memnuniyeti arttırdıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Orta Kayacık Mahalle halkımızın, düğün ve sünnet gibi cemiyetlerde yemek yapmak ve bulaşıkları yıkamak için bir talepleri oldu. Bunun üzerine ekiplerimiz hemen harekete geçerek vatandaşlarımızın talepleri kısa sürede yerine getirildi. Artık daha derli toplu ve daha hijyenik ortamda yemekler yapılacak, bulaşıklar yıkanacak. Halkımıza hizmet ederek yüzlerinin güldüğünü görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Orta Kayacık mahalle halkı da Başkan Özakcan'a isteklerini yerine getirdiklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

(MU-MB-Y)



11.08.2017 11:12:55 TSI

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