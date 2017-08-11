İbrahim Karakuş ülkemizi temsil edecek
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Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Samsun'da düzenlenen Kick Boks Milli Takım seçmelerinde Adıyamanlı İbrahim Karakuş, Macaristan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.
3-6 Ağustos tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilen Kick Boks Milli Takım seçmelerinde 81 kilo Büyük Erkekler Full Kontak branşında İbrahim Karakuş birinci oldu. Macaristan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanan İbrahim Karakuş, Macaristan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında hocası Haluk Erdoğan nezaretinde bir yıldır disiplinli ve azimli çalışma yaptığını söyleyerek, "Allahın izniyle Dünya şampiyonu olarak Ülkeme dönmek istiyorum" dedi.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün Kick Boks Milli Antrenörü Haluk Erdoğan, "Bir yıldır disiplinli, azimli ve programlı bir şekilde çalışmamızı yaptık. İnanarak Türkiye ve Milli Takım seçmelerinde şampiyon olduk. Bundan sonraki Kick Boks Dünya Şampiyonasına inançla, azimle Macaristan'da Ülkemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz" dedi.
(AHM)
11.08.2017 11:15:18 TSI
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