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Bodrum Belediyesi dalış ekibi eğitimlerini sürdürüyor

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:13
Bodrum Belediyesi dalış ekibi eğitimlerini sürdürüyor
Bodrum Belediyesi dalış ekibi eğitimlerini sürdürüyor
- Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, iki yıldız ve üç yıldız dalıcı eğitimlerini tamamladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ölmez
MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi tarafından 2015 yılında "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlatılan deniz dibi temizliği etkinliklerinde görev alan dalgıçlar, eğitimlerini sürdürüyor.
Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) kriterlerine göre iki yıldız dalıcı brövesine sahip dört personel ile bir yıldız dalıcı brövesine sahip beş personel, aldıkları eğitimlerin sonucunda sertifikalarını da bir üst kademeye yükseltmiş oldu.
Çift yıldızlıların üç yıldız ve tek yıldızlıların iki yıldıza yükseldikleri eğitimlerde dalgıçlara, sualtında oluşması ihtimal kazalar, dalış nedeniyle meydana gelebilecek hastalıklar, derin dalış, nitrojen emilimi, hava hesapları, dekompresyon tabloları, su altı navigasyon ve ilk yardım gibi konularda eğitimler verildi.
Bodrum Belediyesi deniz dibi temizliği ekibi scuba dalgıçlarına yönelik Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı dalış merkezi eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, dalgıçlara teorik ve uygulamalı olarak gösterildi.
(MB-Y)

11.08.2017 11:15:27 TSI
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