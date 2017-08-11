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Türk güreşine damga vuran pehlivanlar Kızıldağ'da

- 532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ne 100 bin kişinin katılımı hedefleniyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde 12-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri, heyecan fırtınası estirecek.

950 pehlivanın mücadele vereceği, Türkiye'nin en büyük karakucak etkinliğinde ünlü şarkıcılar Murat Kekilli, Osman Tunç ve Soner Olgun ücretsiz halk konserleriyle Adanalılara şölen coşkusu yaşatacak. Son iki yıldır üst üste başpehlivanlığı kazanan Ankaralı Sait Bingöl, 520 gram ağırlığında 22 ayar altın kemerin sahibi olmak için birbirinden zorlu rakiplerinin karşısına çıkacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türk güreşine damga vuran pehlivanların katılacağı güreşlere tüm hemşehrilerini davet edip, belediye otobüslerinin ücretsiz ulaşım sağlayacağını duyurdu.



100 bin kişinin katılımı hedefleniyor

100 bin kişinin katılımının hedeflendiği 532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 1666 rakımlı Kızıldağ Yaylası'ndaki Aytaç Durak Spor Kompleksi'nde 13 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Büyükler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde gerçekleştirilecek etkinlikte,sporculara toplam 71 bin lira para ödülü verilecek. Güreşlerde şampiyon olan başpehlivan 10 bin liralık para ödülünün yanı sıra 520 gram ağırlığında 22 ayar altın kemeri de beline takacak. Karakucak Talimnamesi'ne göre yapılacak güreşlerde lisanslı hakemler görev üstlenecek.



2 günde 3 halk konseri

Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nin ilk günü olan 12 Ağustos akşamı ünlü şarkıcılar Murat Kekilli ve Osman Tunç, ücretsiz halk konseri verecek. Organizasyonun gerçekleştirileceği 13 Ağustos akşamı ise sevilen sanatçı Soner Olgun sevenlerinin karşısına çıkacak.

Türkiye'nin en büyük karakucak organizasyonu olan Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde hem çayırda, hem de tribünlerde şampiyon güreşçiler boy gösterecek. Türk güreşine damga vuran pehlivanlar Reşit Karabacak, Mehmet Sarı, Ayhan Taşkın, Necmi Gençalp, Hamza Yerlikaya ve Harun Doğan, şeref misafiri olarak Kızıldağ'da ağırlanacak.



Er meydanında heyecan fırtınası

Kızıldağ er meydanında ise güreşçiler, başpehlivanlık ve altın kemer için güreşecek. Son iki yılın Kızıldağ Karakucak Güreşleri Başpehlivanı, Üniversitelerarası Olimpiyat Şampiyonu Sait Bingöl, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ali Böncüoğlu, Kırkpınar başpehlivanlarından Savaş Yıldırım, Fatih Kambur, Ali Rıza Kaya, Onur Balcı, Faik Sezgin, Ahmet Serbest ve Hüseyin Şahinal, Dünya 3üncüsü Sefa Üngör ile Avrupa Şampiyonu Rıza Yıldırım başpehlivanlık mücadelesi verecek.



Kızıldağ'a ücretsiz otobüs

Kızıldağ yaylasındaki güreş şölenini izlemek isteyen Adanalıların ulaşımı için belediye otobüsleri ücretsiz sefer yapacak. Belediye otobüsleri 13 Ağustos Pazar günü saat 07.00'dan itibaren Uğur Mumcu Meydanı'ndan, saat 08.00'den itibaren Karaisalı'dan hareket edecek.

(ELF-Y)



11.08.2017 11:15:27 TSI

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