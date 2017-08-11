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Japonlardan Sivas halayı

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:14
Japonlardan Sivas halayı
Japonlardan Sivas halayı

(Fotoğraflı)

Aydemir Kadıoğlu
SİVAS (İHA) - Japonların Sivas halayı çektiği görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.
Sivas'ta karşılama halayı olarak bilinen Sivas halayı Japonların da ilgisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan kim tarafından ne zaman çekildiği bilinmeyen 'Japonlar Sivas Halayı Çekerse' isimli video izlenme rekorları kırıyor. Videoda bir grup Japon Sivas halayı oynuyor. Japonlar Sivas halayında ise Sivaslılara adeta taş çıkartıyor.
(AK-GF-HA-Y)

11.08.2017 11:16:18 TSI
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