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Konvoylara para cezası

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:15
Konvoylara para cezası

Onur Erden
SİVAS (İHA) - Sivas'ta nişan, asker uğurlama ve çeşitli eğlencelerde oluşturulan konvoylara 95 TL para cezası uygulanacağı bildirildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Sivas Valiliğinin almış olduğu kararla; düğün, nişan, asker uğurlamaları ve çeşitli eğlencelerde oluşturulan konvoylarda seyir halindeki araçlardan; sarkma, klakson çalma ve egzoz patlatma suretiyle yapılan gürültülerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, ''Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde trafik ihlalinde bulunan sürücülere Karayolu Trafik Kanunun 73. maddelerinden 95 TL idari para cezası uygulanacaktır" denildi.
(OE-GF-HA-Y)

11.08.2017 11:17:18 TSI
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