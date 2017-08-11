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Deprem Müzesini, Çiğdem Karaaslan açacak

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:15
Deprem Müzesini, Çiğdem Karaaslan açacak
Deprem Müzesini, Çiğdem Karaaslan açacak

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın vizyon projelerinden olan Deprem Müzesi, Dijital Gösterim ve Eğitim Merkezi'nin açılışına AK Partinin çevre, şehir ve kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan katılacak.
Kendi alanında Türkiye'de ilk, Dünyada sayılı deprem müzelerinden olan projenin açılışı için Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'ın İzmit'e geleceği öğrenildi. Türkiye için büyük önem taşıyan müzenin 17 Ağustos 1999 depreminin 18. yıldönümünde yapılacağı kaydedildi. 17 Ağustos 1999'daki depremi unutmamak, unutturmamak ve İzmit başta olmak üzere ülkemizin bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, yeni nesillerin depreme bilgi ışığında hazır olmasını sağlamak amacıyla Cephanelik bölgesinde yaptırılan Deprem Müzesi, Dijital Gösterim ve Eğitim Merkezi yaklaşık 10 milyon liraya mal oldu.
(RFK-Y)

11.08.2017 11:17:54 TSI
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