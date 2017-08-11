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Afyonkarahisar'daki halk kütüphanelerinde 272 bin 898 kitap var



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Manisa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'daki halk kütüphanelerinde 272 bin 898 kitap bulunduğu belirtildi.

Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılında Ege Bölgesi'ndeki 163 halk kütüphanesindeki kitap sayısının 2 milyon 298 bin 977 olduğu kaydedildi. Afyonkarahisar'daki istatistiki verilerinde yer aldığı açıklamada, "Bin kişi başına kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayısı ise Ege Bölgesi'nde 302 olup 292 olan Türkiye değerinin üstündedir. Ege Bölgesinde halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı en yüksek olan il İzmir, en az olan il ise Uşak'tır. Ege Bölgesi illeri arasında Bin kişi başına kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayısı en yüksek olan il Manisa olurken, en düşük olan il İzmir'dir. Afyonkarahisar ilinde 2016 yılı itibariyle 16 halk kütüphanesi bulunmaktadır. Afyonkarahisar'daki halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı ise 272 bin 898 olup, Afyonkarahisar halk kütüphanelerde bulunan en fazla kitap sayısı itibariyle Türkiye'de 21., Ege Bölgesi illeri arasında 5. sırada yer almaktadır. Bin kişi başına kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayısı ise Afyonkarahisar'da 295 olup bu değerle kent Türkiye'de bin kişi başına kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayısı en yüksek olan 53. Ege Bölgesinde ise 7. il konumundadır" ifadelerine yer verildi.

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11.08.2017 11:19:59 TSI

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