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Ömer Halisdemir Üniversitesini 5 bin 146 öğrenci tercih etti



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - 2017 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yerleştirme sonuçlarına göre 6 bin 845 kontenjanı bulunan Ömer Halisdemir Üniversitesini 5 bin 146 öğrenci tercih etti.

Ömer Halisdemir Üniversitesinden yaklaşık 25 bin öğrenci eğitim görecek. 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde 6 bin 845 kontenjanı bulunan Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni 5 bin 146 yeni öğrenci eğitim görecek.

Bu yıl ise yeni kurulan Tıp Fakültesini 60 olan kontenjana 62 öğrenci, İslami ilimler Fakültesinde ikinci öğretim de dahil olmak üzere 205 öğrenci, Okul Öncesi Öğretmenliğine ise 41 öğrenci tercih etti.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim fakültesine 544, Fen Edebiyat fakültesine 643, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 693, Mühendislik Fakültesine 475, Tarım Bilimleri ve Teknoloji fakültesine 62, Mimarlık fakültesine 62, İletişim fakültesine 62, Türk Musikisi devlet konservatuarına ise 60 öğrenci eğitim görecek.

(YE-SK)



11.08.2017 11:20:30 TSI

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