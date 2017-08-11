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Kuşadası Körfezi'nde 56 kaçak göçmen yakalandı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Körfezi'nden yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi Özdere açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri taşıyan bot, sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Saat 05.30'da yapılan operasyon sırasında 51'i Suriye, 3'ü Eritre ve 2'si Somali uyruklu olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen gözaltına alındı. Aralarında 24 çocuk ve 17 de kadının bulunduğu göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

(ZH-MB-Y)



11.08.2017 11:21:14 TSI

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