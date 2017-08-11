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Prof. Dr. Şendur; "Diz ve omuz ağrılarının PRP ile tedavisi ehil ellerde yapılmalı"



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, son yıllarda diz ve omuz ağrılarının tedavisinde tercih edilmeye başlanan PRP tedavisinin ehil eller tarafından yapılmaması durumunda yarardan çok zarara neden olabileceğini belirtti.



Diz ve omuz ağrılarının tedavisinde uygulanmaya başlanan Platelet Rich Plasma (PRP) tedavisi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, "Platelet Rich Plasma (PRP), platelet (trombosit) yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulamasının kısaltılmış adıdır. Hastadan alınan bir miktar kanın santifrujdan geçirilerek elde edilen özel bazı kan hücrelerinin (Trombosit) yine aynı kişinin yıprandığı düşünülen deri, saç, tendon, eklem ve eklem çevresi gibi dokularına destek olma amaçlı enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemidir. PRP uygulamasında trombosit adı verilen bu kan hücreleri ve içlerinde yer alan büyüme faktörlerinin hedef dokularda yenilenme faaliyetini başlatarak iyileşme sürecine katkı yaptıkları ifade edilmektedir. Çeşitli haber ve yazılarda kök hücre gibi lanse edilmekle birlikte PRP tek başına kök hücre uygulaması değildir. Ancak uygulandığı dokuda lokal kök hücre aktivasyonunu tetikleyerek doku iyileşme sürecini hızlandırdığı ileri sürülmektedir" diye konuştu.



"PRP tedavisi için ehil eller tercih edilmeli"

PRP tedavisin doğru kişiler tarafından yapılması halinde ortaya istenmeyen sonuçlar çıkabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Şendur, şu uyarılarda bulundu: "Son yıllarda özellikle kıkırdak ve tendon hastalıklarından kaynaklanan diz ve omuz ağrılarında çok yararlı olduğu ve hasta dokuyu hedefleyen uygulamaların daha başarılı olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda PRP tedavisinin özellikle ultrason eşliğinde yapılması tedavinin yararını arttırmakta ve sonuçların daha olumlu olmasını sağlamaktadır. PRP Doğru ellerde yapıldığı ve doğru amaçlarla kullanıldığında riski ve yan etkisi olmayan bir uygulamadır. Ancak ehil olmayan ellerde yapılırsa yarardan çok zarara neden olur. Bu bağlamda PRP'nin bir medikal uygulama olduğu unutulmamalı ve sadece doktorlar tarafından uygulanması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır"

(MB-Y)



11.08.2017 11:22:07 TSI

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