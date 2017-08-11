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Milletvekili Aydemir: "BB. Erzurumspor'a başarılar diliyoruz"

- Aydemir: "Erzurumspor'un süper lige çıkacağına inanıyoruz"



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuza yeni sezonda başarılar diliyor, yeniden süper lige yükseleceğine inanıyoruz. Fair Play'ın hakim olduğu, sportif ruhun öne çıktığı, başarılı bir sezon bekliyoruz" dedi.

Aydemir'in mesajı

BB Erzurumspor'un ilin futboldaki sinerji ve duruşunu ifade ettiği, başarılarının tüm kente sportif moral kazandırdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, "Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Sekmen'in fedakarlık düzeyinde destek verdiği mavi beyazlı ekibimiz, Genç Başkanı Sayın Yılmaz'ın yönetimi ve yeni kadrosuyla bu sezonda şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alacaktır. Buna inancımız tamdır" dedi.

Taraftara çağrı

Mesajında mavi beyazlı ekip taraftarına da seslenen Milletvekili Aydemir, "Erzurumspor'umuzun başarılarında şüphesiz en büyük güç, her türlü özveriyle takımı yalnız bırakmayan saygıdeğer taraftarımızdır. Dadaş edep ve terbiyesi içinde Erzurumspor'a her türlü katkıyı sunan taraftarımız, bu sezonda da Erzurumspor'un en büyük itici gücü olacak, mavi beyazlı ekibimiz yönetimi, kadrosu, taraftarıyla birlikte Erzurum adını Süper Lige taşıyacaktır. Bizim taraftarımızdan beklentimiz, özellikle Erzurum'daki karşılaşmalarda, mavi beyazlı ekibin dadaşça duruşunu vurgulamaları ve cezaya sebep olacak olaylara izin vermemesidir. İl dışındaki dadaşların da deplasman karşılaşmalarında takımı yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Biz de TBMM'deki çalışmalarımızın izin verdiği ölçüde takımızı taraftarımız arasında desteklemeye devam edecek, başarılarıyla ortak bir gururu paylaşmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



11.08.2017 11:23:14 TSI

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