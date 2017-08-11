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AK Parti'li Önal: "2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz"



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Önal, kent merkezinde bitme aşamasına gelen 24 derslikli Ticaret Meslek Lisesi inşaatını, Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi inşaatlarını, 300 kişilik Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon inşaatını, Şehit Mehmet Karacatilki İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu inşaatını, Toprakkale ilçesinde 12 derslikli Atatürk Ortaokulu inşaatını ve Toprakkale Halk Eğitim Merkezi inşaatını inceledi.

Ziyaretler esnasında Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'ten okul inşaatlarında gelinen aşamalar hakkında bilgi verirken kent merkezi ve ilçelerle dört bir yandan hükümet yatırımların devam ettiğini ifade etti.

AK Parti Milletvekili Önal, yaptığı açıklamada, Osmaniye halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade ederek ikili öğretimden tekli öğretim geçişi sağlamak için yeni okul inşaatlarının hızlı devam ettiğini belirtti.

Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde eğitim yuvalarının büyük önem taşıdığını aktaran Önal, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın desteğiyle ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda, kentimizde okul inşaatlarımızın artması, gençlerimizi geleceğe hazırlamak adına çok önemlidir. Bizler kentimizde bu yatırımların daha da artması, inşaat halinde olanlarının biran önce tamamlanarak hizmete girmesi için çaba harcıyoruz. Halkımız hizmetin en iyisine layıktır" ifadelerini kullandı.

(RSL-Y)



11.08.2017 11:24:02 TSI

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