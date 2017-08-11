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Kırmızı kod ekibine yangın eğitimi verildi



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri kırmızı kod ekibine yangın güvenliği konulu eğitim verildi. Programda teori eğitiminin ardından uygulamalı tatbikat yapıldı.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda verilen yangın güvenliği eğitimine DÜ Hastaneler Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun, Müdür Yardımcısı Mürşide Bilgin Tarhan, Müdür Yardımcısı Bülent Baykale, Müdür Yardımcısı Mehmet Soysal, Hastaneler Amiri Hacı Özaltaş, Sivil Savunma Uzmanı Salih Çelebi, Eğitim Birim Sorumlusu Ayşegül Kaya ve kırmızı kod uygulama ekibi katıldı.

DÜ Hastaneleri Sivil Savunma ve Eğitim Birimi tarafından organize edilen eğitim sabah ve öğleden sonara olmak üzere iki aşamada yapıldı. İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi Amiri İhsan Gezer, tarafından verilen eğitimin birinci aşamasında, yangınların çıkış nedenleri, alınması gereken önlemler ve yangın anında yapılması gerekenler konusunda detaylı bilgi verilirken, ikinci aşamada da uygulamalı tatbikat yapıldı.



'Şarjdaki cep telefonları yangın nedeni'

Gezer, verdiği eğitimde yangın çıkmadan alınması gereken önlemler ve çıkabilecek bir yangına karşı söndürme teknikleri hakkında bilgi verirken, yangın esnasında uygulanacak hareket tarzı ve yangın söndürme cihazlarının kullanım, alanları ve kullanım şekillerini anlattı. Kentteki binaların çoğunda yeterli havalandırma sisteminin olmadığına işaret eden Gezer, "Günümüzde çıkan yangınların büyük bölümünde gece şarja takılan cep telefonlarının patlamasından kaynaklanıyor" dedi.



Personel yangın söndürdü

Teori eğitiminin ardından itfaiye çalışanları tarafından hastane bahçesinde yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak anlatılarak, küçük çapta yangın tatbikatı yapıldı. Hastane personelinin katıldığı tatbikat, anlatım ve uygulamalı olarak gösterildikten sonra başarılı şekilde sona erdirildi.

(EEI-AKK-Y)



11.08.2017 11:25:16 TSI

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