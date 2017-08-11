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Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yeşil görevine başladı

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:25
Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yeşil görevine başladı
Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yeşil görevine başladı

(Fotoğraflı)

Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil görevine başladı
Mustafa Yeşil, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesiyle Şanlıurfa'nın Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adana'nın Kozan ilçesi cumhuriyet başsavcılığına atandı.
Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Arslan'ın Ankara'ya cumhuriyet savcısı olarak tayin olmasının ardından boşalan Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı makamına atanan Mustafa Yeşil görevine başladı.
(EMR-Y)

11.08.2017 11:27:21 TSI
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