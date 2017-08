YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Vekili Uzan'dan esnaf ziyareti

Başkan Vekili Uzan'dan esnaf ziyareti



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Bulanık ilçe merkezinde bulunan Sultan Alparslan Caddesi üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Kaymakam Uzan, esnafla çay içip sohbet etti. 7 aydan beri görevde olduğunu ve vatandaşların gelip makamında sorunlarını anlattığını ifade eden Uzan, "Bu kez biz insanlarımızın ayağına giderek hal hatırını sorup, esnafımızı iş yerlerinde ziyaret ediyoruz. Yürütmüş olduğumuz hizmetlerin kalitesini test etmek, hem de çaylarını içmek istedik. İnsanlarımız bize gönüllerini açıp ikramlarda bulunuyorlar. Bu vesile ile esnafımıza teşekkür ediyoruz. Esnafımız, gidişattan ve huzur ortamından gayet memnun. Bulanıklı kardeşlerimize, huzur ortamına sağlamış oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra insanımızı rahatsız eden kimse olmayacak. Devletin tüm imkânlarını insanlarımızın rahat etmesi için seferber ediyoruz. Alt ve üstyapı hizmetlerinin 23 Ağustos'ta ihalesini yapıp bir an önce başlatacağız" dedi.

Belediyeden ve Bulanık Kaymakamlığından esnafın beklentileri olup olmadığını soran ve nasıl bir hizmet istedikleri konusunda istişare eden Uzan, yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Arslan Uzan, "İlçemizde bulunan esnaflarımızı ziyaret ettik. Amacımız devletin sıcak ve güler yüzünü insanımıza hissettirmek ve yansıtmaktır. İlçe vatandaşlarının herhangi bir sıkıntı ve sorunlarının olması durumunda elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Devletimizin kapısının her daim vatandaşımıza açık olduğunun bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

11.08.2017

