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Gökyüzü Gözlem Şenliği başlıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi 12-13 Ağustos günlerinde "Gökyüzü Gözlem Şenliği" düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilimsel oluşum, kavramların topluma tanıtılması, öğretilmesi, sevdirilmesi ve bilim kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak için Bilim Merkezi'ndeki etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 12-13 Ağustos günlerinde Kocaeli Bilim Merkezi'nde saat 18.00- 24.00 saatleri arasında Gökyüzü Gözlem Şenliği gerçekleştirilecek.



Her yaş grubu katılabiliyor

Kocaeli halkına bilimi sevdirmek amacı ile gerçekleştirilen bilim etkinlikleri, İzmit Bilim Merkezi'nde hafta sonunda yapılacak Gökyüzü Gözlem Şenliği" ile devam edecek. Her yaş grubunun katılabildiği şenlik, gün kararmadan yapılacak atölyeler ile başlayacak. Gün karardıktan sonra ise gökyüzü gözlemi ve etkinlik süresince planetaryum gösterimi ve masal gecesi yapılması planlananlar arasında. Şenlikte saat 18.00-21.00 saatleri arasında güneş sistemi yapımı ve boyama atölyesi (okul öncesi), roket yapımı atölyesi (ilkokul-ortaokul), güneş ve ay tutulması atölyesi (ilkokul), gök atlası atölyesi (ortaokul), gök kubbe atölyesi (ortaokul), masal gecesi etkinliği gerçekleştirilecek.



Uzayın derinliklerine gidilecek

Teleskoplarla Satürn gözlemi, Perseid Göktaşı Yağmuru şenlikte gerçekleştirilen etkinlikler arasında olacak. Yıldızlararası ve Marslı filmlerinin de etkinliklere gelenlerin izleyebileceği şenlikte simülatörlerle adeta uzayın derinliklerine gidecek.

(RFK-Y)



11.08.2017 11:30:18 TSI

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