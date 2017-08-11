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Yuvasından düşen yavru kumru için seferber oldular



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesinde yuvasından düşen yavru kumru itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.

Zile ilçesi Uzun Çarşısında işçi emeklisi Hasan Gülal (73), yaklaşık 5 metre yükseklikteki yuvadan yavru kumrunun düştüğünü görerek imdadına yetişti. Duyarlı vatandaş Zile Belediyesine yavru kuş ile birlikte giderek tekrar yuvasına konulması için yardım istedi. Yaşlı adamın talebi üzerine Zile Belediyesi itfaiye ekipleri yavru kuş için harekete geçti. Bu arada Gülal, henüz gözleri açılmamış yavru kuşa çay kaşığı ile su vererek kendisine gelmesi için çaba gösterdi. İtfaiye ekipleri bir iş yerinin tavanına merdivenle çıkarak yavru kuşu yuvasına koydu.

(Nİ-UY-Y)



11.08.2017 11:30:30 TSI

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