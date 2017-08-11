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Başkan Çelik, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını ödüllendirdi



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KAYSERİ (İHA) - Samsun'da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyatı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar elde eden tekvandocular Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ettiler. Başkan Çelik, Kayseri ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporculara teşekkür ederek altın ile ödüllendirdi.

İşitme engelli sporcuların ziyaretinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Tekvando İl Temsilcisi Ömer Özuzun ve antrenörler de katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, spora ve sporcuya verdiği destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı tesisleşme hamlesiyle yeni sporcuların yetişmesine imkan sağlandığını belirten Eskici, "Büyükşehir Belediyemizin spora yapmış olduğu destek ve katkılarla sporda daha ileri gideceğiz. Spor A.Ş. iki yıldır sporun tabana yayılması ve Kayseri'de spor kültürünün gelişmesi adına önemli çalışmalar yapıyor. Spor A.Ş.'nin yaz okulunda 35 bin gibi çok büyük bir rakama ulaşıldı. Bu çocuklar arasından elit sporcular yetişecek ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edecekler" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de ülkemize ve şehrimize dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazandıran sporcuları tebrik etti. Gençlere yönelik projelere daha büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan çelik, "Bizim kanunen yaptığımız işlerin yanında vebal olarak bildiğimiz hizmetler de var. Bunların başında eğitim ve spora yatırım geliyor. İnsana yatırımın üzerinde önemle duruyoruz. Gençlere yönelik yapılabilir projelere destek veriyoruz. Spora verdiğimiz destekle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyoruz. Tesisleşme anlamında zaten örnek bir durumdaydık. Önümüzdeki yıllarda çok daha farklı projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ziyarette ayrıca tüm sporculara elde ettikleri başarı nedeniyle teşekkür ederek onları altınla ödüllendirdi.

(SK)



11.08.2017 11:30:32 TSI

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