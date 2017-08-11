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Mardin'de 195 adet kaçak telefon ele geçirildi



Murat Akgül

MARDİN (İHA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde iki araçta yapılan aramada piyasa değeri 650 bin lira olan 195 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Artuklu ilçemizde iki araçta kaçakçılıkla mücadele kapsamında arama yapılmıştır. Aramada, piyasa değeri 650 bin TL olan 195 adet akıllı cep telefonu, 775 çift çeşitli markalara ait spor ayakkabı ile yurt dışı menşeli çok sayıda kozmetik ürünler ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 3 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

(MA-P-Y)



11.08.2017 11:32:02 TSI

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