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ATO Başkan adayı Tarkan Kulak: "Doğru bir karar aldım"



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ADANA (İHA) - Önümüzdeki Kasım ayında yapılması planlanan Adana Ticaret Odası (ATO) seçimleri için adaylığını açıklayan iş adamı Tarkan Kulak, kendisine yapılan tebriklerin ardından ne kadar doğru bir karar aldığını daha iyi anladığını söyledi.

Kulak İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Tarkan Kulak, ATO'nun, girişimci ve "ezber bozan" ruhla çalışan bir kurum haline gelmesi ve kentin hem ekonomik hem de sosyal açıdan gelişimine liderlik etmesi gerektiğini ifade etti.

Adaylığının ardından heyecan, umut ve mutlulukla gelen tebriklerin kendisine güç verdiğini vurgulayan Kulak, "Köklü geçmişimize, Adana'ya hizmet sevdamıza ve bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğime olan inancını belirten tüm dostlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin" diye konuştu.

2013'ten beri ATO Meclis Başkanlığını sürdüren Tarkan Kulak, bütün dünyada ticaret odalarının, bulundukları şehirlerin kalkınmasında çok önemli roller üstlendiğine dikkati çekti.

Şehrin ticaret ve hizmet sektörlerindeki iş insanlarını bir araya getiren ticaret odalarının, kent ekonomisini büyütme amacı güden en önemli organizasyonlardan biri olduğunun altını çizen Kulak, "Ticaret odasının amaçlarından en önemlisi, ticareti verimli kılmak ve daha da geliştirmektir" dedi.

ATO ile ilgili plan ve projelerinden de bahseden Tarkan Kulak, "Adana Ticaret Odası'nın, şehrin hem ekonomik hem de sosyal açıdan gelişim ve dönüşüm sürecine liderlik etme gibi bir misyonu var. Biz bu potansiyeli harekete geçirmeye talibiz. Göreve geldiğimizde 'liderlik' misyonu doğrultusunda hareket ederek, şehrimizi Türkiye'nin en dinamik kentlerinden biri haline getirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.



"Tüm paydaşlarla uyum içerisinde çalışacağız"

ATO üyelerinin vizyonlarının gelişimine katkı sunma adına yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara ağırlık vereceklerini dile getiren Kulak, şöyle devam etti:

"Diğer oda ve meslek gruplarının yanında, teknopark gibi teknoloji merkezleri ve şehrin tüm paydaşları ile uyum içerisinde çalışacağız. Gelişen dünya koşullarında yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı ve kongreler organize ederek, üyelerimizin dünyaya bakışını şehrimize, şehrimizin iş dünyasına faydası olacak şekilde değiştirmek istiyoruz. Bunun için yabancı ülke oda ve birlikleri ile işbirliği komiteleri kurabilir, bunlarla kapsamlı ve etkin işbirliği yapabiliriz. Kentimiz iş insanlarının dünya ekonomisiyle entegrasyonunu sağlayıp, küçük ve orta ölçekli işletmeleri pazarlama, finansman, Ar-Ge ve teknolojiye uyum çalışmalarında teşvik etmek istiyoruz."

(ELF-Y)



11.08.2017 11:39:33 TSI

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