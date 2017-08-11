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Demirtaş'ta yeni imar yolları açılıyor

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:37
Demirtaş'ta yeni imar yolları açılıyor
Demirtaş'ta yeni imar yolları açılıyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Demirtaş'ın yeni bölgesi olan Sakarya Mahallesi'nde imar yolları açıyor.
Osmangazi Belediyesi'ne bağlanmasıyla birlikte yatırımların adresi olan Demirtaş Mahallesi, büyümeye devam ediyor. Demirtaş'ın imarlı yeni bölgesi olan Sakarya Mahallesi Ayazma mevkiinde yeni imar yolları açılırken, bölgede yapılaşma çalışmaları da başladı. Yeni imar yollarına paralel olarak bölgede yürütülen konut ve ticaret merkezi inşaatları ile de modern bir şehir ortaya çıkıyor. Yeni imar yolu açma çalışmalarını inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve bölge halkının da yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduğunu ifade etti. Bölgede 2 bin 845 metre uzunluğunda 20 metrelik, 497 metre uzunluğunda da 10 metrelik yollar açtıklarını ifade eden Başkan Dündar, imarlı yeni bölgenin yollarını kısa sürede tamamlayıp asfalt çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.
Demirtaş'ın Bursa'nın en hızlı gelişen bölgelerinin başında geldiğini belirten Başkan Dündar, "2009 yılında 19 bin nüfusa sahip olan Demirtaş Mahallesi'nin nüfusu günümüzde 85 bine ulaştı. Bölgede, planlı gelişmeye paralel olarak hızlı bir yapılaşma da yaşanıyor. Demirtaş Sanayi Bölgesi'nin hemen yanında yer alan Ayazma mevkiinde şuyulama çalışmalarını bitirdik. Bu bölgede 10 ve 20 metre genişliğinde imar yollar açıyoruz. Bu bölgenin imara açılmasıyla birlikte inşaat çalışmaları da başladı. Alt yapısı hazırlanan Ayazma mevkiinde modern bir şehir ortaya çıkıyor. Osmangazi Belediyesi olarak buradaki çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürerek planlı yapılaşmanın önünü açıyoruz. Toplu konut alanı olarak planlanmış bu bölgeyle Demirtaş gelişmesini sürdürecek" dedi.
(MŞ)

11.08.2017 11:40:10 TSI
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