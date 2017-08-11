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Kütahya'da avlanma dönemi tarihleri belirlendi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, 2017-2018 av sezonu avlanma dönemi açılış ve kapanış tarihlerinin belirlendiği bildirildi.

Dumlupınar Avcılık Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, yaptığı açıklamada, 2017-2018 av sezonu avlanma dönemi açılış ve kapanış tarihlerinin 2 Mayıs 2017 tarihinde Merkez Av Komisyonunun toplanmasıyla belirlendiğini ifade ederek 22 Mayıs 2017 Tarih ve 30073 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak 2017-2018 Av sezonunun yürürlüğe girdiğini belirtti.

Federasyon Başkanı Yiğit, daha önceki yılda 7 gün olan avlanma gün sayısının bu av sezonunda 3 gün olarak Çarşamba, Cumartesi ve Pazar (resmi tatiller dahil ) olarak belirlendiğini, Kütahya bölgesinin İç Anadolu bölgesinde sayıldığını bu sebeple 2017-2018 avlanma döneminin Kütahya için açılış tarihinin 26 Ağustos 2017 Cumartesi olduğunu aktardı.

Yiğit,"Avcılık belgesi ve avlanma pulunu alan avcılarımız daha önceki yılda olduğu gibi Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS) internet sistemine girmek kaydı ile kota almak zorunda olduklarını unutmamalılar. AVBİS üzerinden avlanma gün ve kotası almadan ava gidecek yasal avcılarımızın ava gitmeleri durumunda 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılacağını bilmeleri ve bu nedenle kanunlar çerçevesinde hareket etmelidirler. 2017-2018 Av sezonunun tüm avcılarımıza hayırlı kazasız güzel bir av sezonu olmasını diliyorum" diye konuştu.(EFE)



11.08.2017 11:40:14 TSI

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