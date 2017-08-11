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Palandöken Belediyesi'nde toplu açılış coşkusu yaşanacak



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesi'nde yarın toplu açılış coşkusu yaşanacak. Başkan Bulutlar, belediye tarafından yaptırılan 35 taziye ve konuk evinin açılışını Yenice Mahallesi'nde yarın düzenlenecek olan programda yapacak.

Erzurum'un merkez ilçelerinden Palandöken'de yaptırılan 35 taziye ve konuk evinin açılışı, Cumartesi günü düzenlenecek olan programda yapılacak. Belediye ayrıca ilçenin muhtelif mahallelerindeki camilere ait 7 minareyi yaparken, köy mahallelerindeki tuvaletlerin tamamı yapıldı yada restorasyondan geçirdi. Çocuklar unutulmayarak tüm köy mahallelerine çocuk oyun grupları yerleştirildi. Palandöken'e bağlı mahalle köylerin yolları ise baştan aşağı kilitli taşla döşenerek yüksek kalite standartlarına sahip ulaşım ağlarına kavuştu. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, söz konusu hizmetlerle ilgili olarak bilgiler aktaracağı programda taziye ve konuk evlerinin açılışını da yapacak. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Bulutlar, Palandöken'de yaşayan vatandaşların her türlü ihtiyacını düşünerek attıkları hizmet adımlarını Cumartesi günü görkemli bir açılışla taçlandıracaklarını söyledi. Köy mahalleler de dahil olmak üzere ilçenin muhtelif bölgelerinde tam 35 adet taziye ve konuk evi inşa ettiklerinin altını çizen Bulutlar, "İlçemizde taziye ve konuk evi yapmadığımız mahallemiz kalmadı. Şu ana dek 35 taziye ve konuk evi inşa ederek ilçe sakinlerimizin hizmetine sunduk. Toplu açılışlarını da Yenice Mahallemizdeki taziye ve konuk evi ile birlikte Cumartesi günü yapacağız" diye konuştu.

Palandöken Belediyesi köy mahallelerinin tamamında çocuk oyun alanları oluştururken köy mahallelerin de 7 adet caminin minaresini de yaptırdığını ve cami çevre düzenlemelerinin yapıldığını kaydeden Başkan Bulutlar, "Bunlara ilaveten yine köy mahallelerimizdeki tuvaletleri bakım ve onarımdan geçirdik, çoğunu neredeyse baştan aşağı yeniledik" diyerek, başlattıkları hizmet seferberliğinin sadece taziye ve konuk evleriyle sınırlı olmadığını dile getirdi. Köy mahallelere yönelik olarak yapılan yatırımların ulaşım ağı imkanlarıyla taçlandırıldığını ifade eden Bulutlar, "Köylerimizin yollarını baştan aşağı kilitli taşla döşedik. Köylerimiz böylece hem çok daha kullanılabilir ulaşım ağlarına sahip oldu, hem de modern bir görünüme kavuştu. Bizim bir tek amacımız var; o da ilçe merkezinde ikamet eden vatandaşlarımızın istifadesine sunduğumuz hizmetlerden, en ücra mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın da faydalanmasını sağlamak. Bunun için de, hizmette eşitlik ilkesiyle hareket ediyor ve merkeze verdiğimiz her hizmeti, ilçemizin tüm yerleşim birimlerine ulaştırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Bulutlar, söz konusu yatırımların toplu açılışını yapacakları Yenice'deki programa ilçe sakinlerini de davet ederek, "Bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım" dedi.

(ÖB-ÖB-Y)



11.08.2017 11:40:54 TSI

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