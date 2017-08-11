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Osmangazi'den Kıbrıs'a kardeşlik parkı



(Fotoğraflı)



Muharrem Doğantez

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi tarafından KKTC Mehmetçik Belediyesi'nin Kumyalı Mahallesi'nde yaptırılan park törenle açıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılışı yapılan 57. Üzüm Festivali'ne katılan Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Döner, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Kır, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli tarafından karşılandı. Osmangazi heyeti festivalin kortej yürüyüşüne ve festivalin açılış törenlerinde Bursa'yı temsil etti. Festival etkinlikleri kapsamında Mehmetçik Belediyesi'nin Kumyalı Mahallesi'nde Osmangazi Belediyesi'nce yaptırılan mahalle parkının açılışı yapıldı. Osmangazi heyeti, açılış töreni öncesinde Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli'yi makamında ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, "Mehmetçik Belediyesi'nin kardeş belediyelerimiz arasında ayrı bir yeri var. Birlikte gerçekleştirdiğimiz Kumyalı Mahalle Parkı, anavatan ile yavru vatan arasındaki dostluk köprüsünün timsali olacaktır" dedi.

(MŞ)



11.08.2017 11:47:26 TSI

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