Hakkarililer asfalt yolla tanıştılar
- Toz ve topraktan kurtulan vatandaşlar, asfalt yolda hatıra fotoğrafı çektirdi
(Fotoğraflı)
Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de bazı yolların asfaltlanması ve kente güzel bir görünüm kazandırması üzerine vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal medyada paylaştılar.
Hakkari Belediye Başkanlığının "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında başlatılan altyapı ve asfalt çalışmaları kademeli olarak sürüyor. Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Tekser, Biçer, Sümbül ve Dağgöl mahalleleriyle Medeni Sancar Caddesi, Cezaevi Kavşağı ile İl Jandarma Komutanlığı yol güzergahının ardından asfalt çalışmaları devlet hastanesi önünden çevre yoluna kadar olan alanda yapılıyor. Toz ve topraktan yıllar sonra da olsa kurtulmanın heyecanını yaşayan Hakkarili vatandaşlar, kente ayrı bir görünüm katan asfalt yolda hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı. Zaman zaman cep telefonlarıyla "selfie" de yapan vatandaşlar, bunu sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşıyorlar.
(FT-MSA-Y)
11.08.2017 11:47:35 TSI
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