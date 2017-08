YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkiye'ye örnek olacak Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı

Türkiye'ye örnek olacak Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı

- Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can:

- "Modern sanayi sitemiz örnek olacak"



(Fotoğraflı)



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Tarsus Belediyesi tarafından Kemalpaşa Mahallesi'nde yaptırılan sanayi sitesinin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Tarsus Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan Kiltaş, ilçe esnafı için senelerdir uğraş verdikleri sanayi sitesinin sonucunu görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Dükkanlarımızın esnafımıza hayırlı olmasını diliyor, Kemalpaşa Sanayi Sitesine asfalt çalışmalarından dolayı belediye başkanlarımıza ve bu sanayi sitesine katkısı olan herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

Projede gece gündüz emek harcayan herkese teşekkür eden Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ise bunun bir başlangıç olmasını ve çok daha fazla sanayi sitelerine kavuşmayı hedeflediklerini söyledi. Dinçer, "Biz esnafımıza nasıl sanayi sitesi yapabiliriz diye düşünüyorduk. Çünkü il olarak baktığımızda hakikaten küçük sanayi sitesi bakımından çok fakir bir iliz. Burhanettin Kocamaz başkanımız zamanında çok mücadele etti. Tüm arsa sahiplerinin hepsiyle konuştu. Darılan oldu, yargıya giden oldu ama yılmadık, bu yola girdik ve o zaman başlattık. O zamanın belediye başkanı şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı oldu, onun yerine de Şevket Can Bey belediye başkanı oldu. O da, 'Başkanımın başlattığı hizmeti sonuna kadar götüreceğim' dedi. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Burhanettin Kocamaz'a, Tarsus Belediye Başkanımız Şevket Can'a, bu projenin gerçekleşmesinde gece gündüz emek eden oda başkanlarıma, Sayın Kaplan Kiltaş'a ve Sayın Doğan Kocabaş'a ve en önemlisi çok zor durumdayken buraları alma cesareti gösterip bugünde inşaata başlayan çok değerli esnaf kardeşlerime sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İnşallah bu bir başlangıç olur ve çok fazla sanayi sitelerimizi, çok daha büyük işyerlerimizi kazandırırız" diye konuştu.

Büyük emeklerden sonra Kemalpaşa Sanayi Sitesinin temel atmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, proje bittikten sonra 157 esnafın daha görsel ve daha modern bir ortamda işlerini yapacaklarını ifade etti.

Türkiye'de örnek bir çalışma yaptıklarını, yerel yönetim, esnaflar, oda ve kooperatif ile birlikte projenin hayata geçtiğini ifade eden Can, "Bugün burada 157 esnaf arkadaşımızın, abimizin dükkanlarının temel atma töreni gerçekleşiyor. Toplam alan 55 dönüm. İnşallah Allah'ın izniyle, sizlerin duası ve desteğiyle hiçbir kaza bela gelmeden bu inşaat bir an önce biter. Esnaf arkadaş ve abilerimiz dükkanlarına kavuşurlar. Esnaflarımız şunun bilincinde ki, Tarsus Belediyesi bu sanayide 1 lira para kazanmayı düşünmemiştir, bütün esnaflarımızın burada dükkan sahibi olması bizler için yeterliydi. Bunu düşünerek bu günlere geldik. Burada dükkanlarımız da bittiği zaman ayrı bir güzellik kazanacaktır. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a, mimari projede emeği olan Esin Erkoç hanımefendiye, Halk Bankası Müdürümüze, Esnaf Kefalet Oda Başkanımız Mahmut Şahin Beye şükranlarımı sunuyorum. Allah birlikteliğimizi daim etsin, şehrimizde ve ülkemizde birlikteliğimizi daim etsin. Aramıza fitne ve fesat tohumları sokanlara, birlikteliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim'' şeklinde konuştu.

Kemalpaşa sanayi sitesini emeği geçenlere teşekkür eden Mersin Milletvekili Baki Şimşek, esnaflara hayırlı olmasını diledi. Şimşek, "157 adet işyeri daha önceki yapılanlarla birlikte belki 500-600'ü bulacak olan işyerleri Tarsus için ciddi ve önemli bir rakamdır. Buradan binlerce kişi çocuklarına rızkını temin edecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere arsasını temin eden Tarsus Belediye Başkanıma, bu projenin yürütülmesi için defalarca toplantı yapan esnaf odası başkanıma, Kaplan Kiltaş Başkanıma ve Marangozlar Odası Başkanıma teşekkür ediyorum. Ben esnaflarımızın üst ölçekte üretim yapmasını ve Tarsus'a yakışır bir şekilde ürettikleri malları tüm Türkiye'ye satmasını ve hayırlı kazançlar katmasını temenni ediyorum. Bir olursak tok oluruz, ayrışırsak yok oluruz" ifadelerini kullandı.



Kocamaz: "Sanayi siteleri belli bir yerde kümelenmeli"

Sanayi sitelerinin belli bir yerde kümelenmesi gerektiğini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise 20 yıldır bunun için uğraş verdiklerini söyledi. Kocamaz, ''Değerli arkadaşlar, bir kentin çağdaş bir kent olabilmesi için sanayi sitelerinin belli bir yerde kümelenmesi gerekir. Şehrin içerisinde rastgele konuşlanmış iş yerleri özellikle belediye başkanlarının çok fazla başını ağrıtıyor. Yıllardır Tarsus'ta bunun mücadelesini verdik. 97 yılından bu yana 1997-2017 tam 20 yıldır şehir içerisindeki özellikle esnaf sanatkarları şehir dışında konuşlandırarak daha modern, daha sağlıklı tesislere kavuşturması için mücadele ediyoruz. Biz burada ilk etapta işte marangoz, karocu, mermerci, madeni sanatkarlar ve hurdacılarla ilgili 3 esnaf gurubuyla ilgili tesisleri başlatacağız, bakanlıktan yetkililer geldi. İnşallah şehir içerisinde orada burada yayılmış bütün esnaf kardeşlerimiz burada toplanırlar ve daha fazla kazanç elde ederler. Ben bu hizmetin başta esnaflarımıza, odalarımıza, Tarsusumuza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Esnaflarımıza hayırlı bol kazançlar diliyorum'' dedi.

Konuşmaların ardından okunan Kuran-ı Kerim, yapılan duanın ve kesilen kurbanın ardından Kemalpaşa Sanayi Sitesinin temeli atıldı.

11.08.2017

