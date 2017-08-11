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Düzce Üniversitesi sanayi işbirliği proje hazırlama eğitimi düzenliyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle; akademisyenlere ve sanayicilere yönelik TÜBİTAK BİDEB 2237 Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenecek olan "Mühendislik ve Fen Bilimlerine Yönelik Üniversite Sanayi İşbirliği Proje Hazırlama Eğitimi", 13-14-15 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası Resort & Sport tesislerinde düzenlenecek eğitim ile Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaştırılması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşturulması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, yeni Ar -Ge proje ortaklıkları başlatılmasının desteklenmesi ve Ar-Ge proje başvurularının arttırılması amaçlanıyor.

Düzce Üniversitesi'nin alanında uzman akademisyenleri tarafından verilecek eğitimlerde; üniversite sanayi işbirliğine yönelik TÜBİTAK TEYDEB ve ARDEB Destek programları ile SAN-TEZ projeleri hakkında önemli bilgilendirmelerde bulunulacak. Ayrıca proje başvuruları için başvuru dosyası hazırlanması konusunda da teorik ve uygulamalı dersler verilecek.

Mühendislik ve fen bilimlerine yönelik üniversite sanayi işbirliği projeleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen ve Ar-Ge proje başvurusu yapmayı planlayan tüm akademisyenlerin ve sanayi temsilcilerinin davet edildiği etkinliğe, katılım ücretsiz olup eğitimlere Düzce ili dışından katılacak katılımcıların günlük yemek, konaklama ve yol giderleri ise TÜBİTAK bütçesinden karşılanacak.

Eğitim programına katılım şartları arasında; daha önce 2237 programı kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak, doktora derecesi sahibi ya da doktora yeterlilik sınavını geçmiş ve tez aşamasında olan akademisyen veya özel sektör çalışanı olmak ve tercihen eğitim etkinliğine bir proje önerisi/fikri ile katılıyor olmak gibi şartlar yer alıyor.

Katılımcı sayısının sınırlı olduğu "Mühendislik ve Fen Bilimlerine Yönelik Üniversite Sanayi İşbirliği Proje Hazırlama Eğitimi"ne son başvuru tarihi 06.09.2017 olup sonuçlar, 08.09.2017 tarihinde www.duzcetto.com sitesinden açıklanacak.

Başvuruların, belirlenen katılımcı sayısını aşması durumundaysa, başvuran katılımcıların uzmanlık alanlarında ve bulundukları İl / Üniversite bazında homojen dağılım gözetilecek, daha önce sunduğu üniversite-sanayi işbirliği proje önerileri olumsuz sonuçlanmış araştırmacılara öncelik tanınacak, cinsiyet ve alanlar arası eşitlik göz önünde bulundurulacak.

(TT-İÇ)



11.08.2017 11:48:24 TSI

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