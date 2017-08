YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KTB'nin sistemi Afrika'ya ışık oluyor

KONYA (İHA) - Sudan Ticaret Devlet Bakanı Elsadig Mohamed Ali Hasab Alrasoul ve beraberindeki heyet Konya Ticaret Borsası (KTB)'na ziyarette bulundu.

Bakana; Sudan Dışişleri Bakanlığından Yousif Al Kordofani, Ticaret Bakanlığından Abdalla Faragallah, Kordofan Kuzey Eyaletinden Kamal Awad Khayal, Elgadarif Eyaletinden Omer Mohamed Nour, Büyükelçilikten Elamin Adam Abuelgasim Yahia ve Mobarek Altom da eşlik etti.

Yapılan ziyarette heyette bulunanlara Konya tarımı, tarımsal ticareti ve Konya Ticaret Borsa'sının işleyişi hakkında detaylı bilgi verildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin Türkiye'nin yeni Afrika stratejisi doğrultusunda önemli mesafe aldığını ve karşılıklı büyükelçiliklerin açıldığını tekrar ifade eden KTB Başkanı Hüseyin Çevik, "İki ülke arasındaki potansiyel ve kardeşlik ilişkileri Türkiye- Sudan arasındaki ticarete istenildiği oranda yansımıyor. İkili ticaret hacmi son on yılda iki kat artarak 510 milyon dolara ulaşmış olsa da bu yeterli değildir. İki ülke arasında tarım arazisi kiralama anlaşması ilişkileri daha da geliştirecek, stratejik ortaklık her iki ülkeye de yarar sağlayacaktır. Türkiye'nin bilimsel ve teknik alt yapısının Sudan'ın doğal kaynak potansiyeli ile birleştirilerek her iki ülke ve bölgenin sürdürülebilir gıda hedeflerine katkı sağlayacaktır. Konya ile Sudan'ın ticaret hacmi 16 milyon dolar olup, bu yeterli değildir. Sudan'ın aradığı her şey Konya'da var. Bu hacmin artması gerekir" dedi.

Çevik, Sudanlı dostlarla stratejik işbirliğini başlatmak ve sürdürmek için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Konya Ticaret Borsası'nın işlem hacmiyle, BorsaKonya Elektronik Platformuyla, lisanslı depoculuk yatırımları ve tohumculuk ar-ge faaliyetleriyle, Bölgesinin en güçlü borsalarından biri olduğunu söyleyen Çevik, "Toplamda 300 bin tonu bulacak olan lisanslı depoculuk yatırımlarımızın 100 bin tonluk kısmını hizmete sunarak, tahıl depolama ve ticarette önemli adımlar attık. Deneyimlerimizi ticari ortaklarımız ve dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bereketli topraklara sahip Sudan'da uygun koşullarda tarım arazisi kiralanmasıyla birlikte eminim ki Konya'dan yatırımcı gidecektir. Bu amaçla Konya STK'larıyla birlikte bir ticaret heyeti oluşturulabilir. Tarım ve tarım sanayi konusunda Türk firmaları çok şey yapabilir" diye konuştu.



"Sudan Keşfedilmeyi Bekliyor"

Afrika'nın en geniş üçüncü ülkesi olan Sudan'ın büyük bir potansiyeli olduğunu ifade eden Sudan Ticaret Bakanı Elsadig Mohammed Ali, "Türkiye'nin şöhreti ve adı Sudan'da çok büyük, örnek alınan bir ülke. Sudan halkı Türk mallarını çok seviyor. Bu, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için büyük fırsat. Türkiye'nin Sudan'da çok güçlü bir konumu var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Sudan'dan pek çok ülkeye açılabilirsiniz. Onun için sizleri Sudan'ı ziyaret etmeye, yatırım fırsatlarını yerinde görmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Elsadig Mohommed Ali, özellikle tarım ve tarımsal ticaret konusunda Konya'nın ve Konya Ticaret Borsası'nın bilgi, tecrübe ve ticari işbirliğinden faydalanmak istediklerini belirtti. Başkan Çevik'in ticaret heyetleri oluşturulması önerisini hayata geçireceklerini ifade eden konuk bakan, bu amaçla yapılacak çalışmalarda Konya Ticaret Borsası'nın desteğini almanın kendileri açısından değerli olduğunu belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk- Sudan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Korkmaz, KTB Yönetim Kurulu Üyesi M. Namık Köklüsoy, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir, ZMO Konya Şube Başkanı Celil Çalış, SÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Konya Başkanı Murat Akbulut'un hazır bulunduğu ziyaret Konya Ticaret Borsası'nın lisanslı depolarının incelenmesiyle son buldu.

